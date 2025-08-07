Раскрыты пять сценариев завершения СВО после встречи Путина и Трампа

Телеканал CNN раскрыл пять сценариев завершения конфликта на Украине после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению журналистов, только один из них для Украины позитивный.
Сценарий прекращения огня телеканал считает маловероятным, предполагая, что Россия не будет останавливаться, пока наступает. По мнению канала, до октября Россия может взять Покровск (Красноармейск), Константиновку и Купянск.
Возможность взять указанные выше города и сделать паузу на подготовку для нового наступления РФ в 2026 году или дипломатического закрепления достигнутых успехов дадут переговоры с пролонгацией, считает CNN. Также допускается, попытка привести к власти в Украине пророссийского кандидата.
Третий сценарий предполагает, что Украина «каким-то образом переживает предстоящие два года», если Евросоюз продолжит поддерживать ее. При этом армия России добьется лишь минимальных результатов, и это подтолкнет к переговорам Москву.
Катастрофа для Украины и НАТО будет прекращение помощи США. В таком случае ВС РФ могут выйти на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях и устроить разгром ВСУ, считает телеканал. Попытка Владимира Зеленского усилить мобилизацию обернется внутриполитической катастрофой.
Последний сценарий, по мнению CNN, грозит обернуться катастрофой уже для Москвы. Это истощение ресурсов России, работающие санкции, ослабевание поддержки Китая и недовольство элит. Все это, по мнению канала, якобы может привести к тому, что Москва сама уйдет из Украины, как ранее из Афганистана.
«Ни один из вариантов не является хорошим для Украины», кроме последнего, заявляет телеканал. CNN также считает, что только волей Путина и Трампа — без прямого вовлечения Украины в сделку — ни один из сценариев не может реализоваться.
Ранее в Госдуме заявили, что украинские территории, которые не входят в состав России, занятые Вооруженными силами РФ, теоретически могут участвовать в обмене с Украиной.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.