На Западе предложили пять сценариев завершения конфликта на Украине

Четвертый сценарий приведет к катастрофе для Украины и НАТО, поскольку США прекратят военную помощь, а страны-союзницы в ЕС не справятся с ее объемами. Тогда ВС России выйдут на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет разгром. В случае если украинский лидер Владимир Зеленский попытается усилить мобилизацию, это обернется внутриполитической катастрофой.