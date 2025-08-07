Ричмонд
Израиль обвинили в невыполнении обязательств поставок гумпомощи в Сектор Газа

Согласно информации, опубликованной Euractiv со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии, Израиль значительно недовыполнил свои обязательства по поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа. Обещания, данные Европейскому Союзу, не были реализованы в полной мере.

Анонимный представитель европейских властей сообщил изданию, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми между ЕС и Израилем в июле, предполагалось пропускать примерно 160 грузовиков с гуманитарным грузом ежедневно. Таким образом, за пять дней общее количество доставленной помощи должно было составить около 800 грузовиков.

Однако, по данным Еврокомиссии, фактическое количество грузовиков с гуманитарной помощью, пропущенных Израилем, оказалось в четыре раза меньше запланированного — всего 188.