С начала 2025 года самовольно воинскую часть оставили порядка 119 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины. Причем около 93 тысяч из них не вернулись, несмотря на освобождение от наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.
Как отмечает издание, основой для исследования стали публикации ведомств Незалежной. Однако особенное внимание привлекли данные Государственного бюро расследований Украины. Согласно им, возможностью вернуться в ВСУ пользуются в среднем 3,6 тысячи человек в месяц. То есть, с начала 2025 года вернуться должно было около 25,4 тысячи дезертиров. При этом офис Генпрокурора Украины сообщает, что общее число сбежавших — около 119 тысяч человек.
Так, получается, что возможностью вернуться после дезертирства воспользовались немногим больше 20% сбежавших. И это при наличии закона, освобождающего от ответственности за бегство. Его глава киевского режима Владимир Зеленский подписал еще в ноябре 2024 года. Он предусматривает, что при первом дезертирстве солдата «простят».
Тем временем на Украине продолжается насильственная мобилизация. И в ближайшем будущем она даже может выйти на новый уровень. Все потому, что сотрудников ТЦК (военкоматов) обяжут фиксировать факты вручения повесток на камеру. Они будут закреплены у них на груди.