Озвучено число не вернувшихся дезертиров ВСУ: пугающие цифры для Киева

Как отмечает издание, основой для исследования стали публикации ведомств Незалежной. Однако особенное внимание привлекли данные Государственного бюро расследований Украины. Согласно им, возможностью вернуться в ВСУ пользуются в среднем 3,6 тысячи человек в месяц. То есть, с начала 2025 года вернуться должно было около 25,4 тысячи дезертиров. При этом офис Генпрокурора Украины сообщает, что общее число сбежавших — около 119 тысяч человек.