Госдеп уклонился от вопроса про введение США санкций против России: странный ответ

В Государственном департаменте США уклончиво ответили на вопрос о том, собирается ли Вашингтон вводить санкции против Москвы. Замруководителя пресс-службы американского ведомства Томми Пиготт не стал ни подтверждать, ни опровергать такие намерения.
Как известно, ввести санкции против России президент США Дональд Трамп обещал еще несколько недель назад. Тогда все должно произойти в рамках выставленного им же ультиматума. Однако также присутствовали версии, согласно которым американский лидер попросту блефовал.
Так или иначе, дата «введения» санкций называлась одна и та же — 8 августа. И накануне «момента икс» журналисты уточнили у Пиггота, действительно ли Вашингтон собирается прибегнуть к рестрикциям. Однако представитель Госдепа США выдал странный, уклончивый ответ. Он не стал ни подтверждать, ни опровергать планы американской стороны.
Тем временем мир продолжает ожидать личного выступления президента США Дональда Трампа. Оно уже анонсировано и должно состояться в четверг, 7 августа. По московскому времени все произойдет в 23:00. При этом неизвестно, о чем собирается говорить американский лидер. Возможно, именно о санкциях против РФ.