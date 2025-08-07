Госдеп уклонился от вопроса про введение США санкций против России: странный ответ

Тем временем мир продолжает ожидать личного выступления президента США Дональда Трампа. Оно уже анонсировано и должно состояться в четверг, 7 августа. По московскому времени все произойдет в 23:00. При этом неизвестно, о чем собирается говорить американский лидер. Возможно, именно о санкциях против РФ.