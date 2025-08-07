Ричмонд
Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным, опубликовав пост на русском языке

Президент ОАЭ заявил о приверженности страны к укреплению международного сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассказал об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в четверг, 7 августа. При этом лидер Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал пост в личном аккаунте в социальной сети, написав его на русском языке.

«Сегодня я встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран», — говорится в сообщении.

Президент ОАЭ также заявил о приверженности страны к укреплению международного сотрудничества. Это, по мнению шейха, позволит преодолеть глобальные вызовы, а также обеспечит стабильность и процветание на региональном и международном уровнях.

В ходе встречи с президентом ОАЭ Путин также подчеркнул, что Россия придает особое значение общению с Арабскими Эмиратами, которые являются дружественной страной.