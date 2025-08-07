Президент Бразилии Силва поговорил по телефону с премьером Индии Моди

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пути расширения экономического взаимодействия между их государствами на фоне тарифной политики Соединенных Штатов. Об этом бразильский лидер сообщил в своем аккаунте в социальной сети X*.
«Бразилия и Индия в данный момент две наиболее пострадавшие страны», — отметил Силва.
Во время беседы стороны подчеркнули необходимость защиты многосторонних подходов и совместного преодоления текущих проблем, а также рассмотрели перспективы углубления интеграции между странами.
Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 40% пошлины на бразильскую продукцию. Администрация Белого дома назвала этот шаг ответом на последние действия бразильского правительства, которые, по мнению Вашингтона, создают «исключительную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
