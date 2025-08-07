Ричмонд
Президент Бразилии Силва поговорил по телефону с премьером Индии Моди

Главы Индии и Бразилии во время телефонных переговоров рассмотрели перспективы углубления интеграции между странами.

Источник: Аргументы и факты

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пути расширения экономического взаимодействия между их государствами на фоне тарифной политики Соединенных Штатов. Об этом бразильский лидер сообщил в своем аккаунте в социальной сети X*.

«Бразилия и Индия в данный момент две наиболее пострадавшие страны», — отметил Силва.

Во время беседы стороны подчеркнули необходимость защиты многосторонних подходов и совместного преодоления текущих проблем, а также рассмотрели перспективы углубления интеграции между странами.

Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 40% пошлины на бразильскую продукцию. Администрация Белого дома назвала этот шаг ответом на последние действия бразильского правительства, которые, по мнению Вашингтона, создают «исключительную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

