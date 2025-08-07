Президент Бразилии Силва поговорил по телефону с премьером Индии Моди

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пути расширения экономического взаимодействия между их государствами на фоне тарифной политики Соединенных Штатов. Об этом бразильский лидер сообщил в своем аккаунте в социальной сети X*.