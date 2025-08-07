СМИ: Киев борется с «ухилянтами», хотя сам Зеленский избегал призыва

По данным собеседника агентства, украинские власти с начала спецоперации ведут активную борьбу с так называемыми «ухилянтами» — теми, кто не хочет воевать. При этом отмечается, что Зеленский до президентского срока игнорировал повестки из военкомата, а сейчас требует тотальной мобилизации, опасаясь краха фронта.