В российских силовых структурах обратили внимание на подход Владимира Зеленского к мобилизации на Украине. Как сообщил источник ТАСС, президент Украины, который в прошлом сам неоднократно уклонялся от военной службы, теперь жестко пресекает попытки других избежать призыва.
По данным собеседника агентства, украинские власти с начала спецоперации ведут активную борьбу с так называемыми «ухилянтами» — теми, кто не хочет воевать. При этом отмечается, что Зеленский до президентского срока игнорировал повестки из военкомата, а сейчас требует тотальной мобилизации, опасаясь краха фронта.
На этом фоне Киев продолжает пропагандистскую кампанию: Зеленский вместе с главой офиса Андреем Ермаком посетили Сумскую область, где вручили государственные награды командирам 95-й, 82-й и 80-й десантно-штурмовых бригад.
