Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт отказался подтверждать или опровергать информацию о возможных санкциях против России, которые, по слухам, могут быть введены 8 августа.
Он отметил, что в настоящее время нет официальных заявлений по этому поводу.
На брифинге Пиготт подчеркнул, что существует множество спекуляций и предположений вокруг этой темы. В ответ на вопрос журналистов он заявил, что не намерен участвовать в обсуждении неподтвержденных слухов и не будет делать никаких прогнозов.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал ввести ещё больше вторичных санкций против торговых партнёров РФ. В частности, Вашингтон может ввести новые пошлины против Китайской Народной Республики.