Госдепартамент США не подтвердил намерение ввести санкции против России 8 августа

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что отводит 50 дней на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100%-ные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован прогрессом в урегулировании, поэтому сокращает срок до 10 дней. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что Россия и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с заявлением американского лидера и принял его к сведению.