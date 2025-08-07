Госдепартамент США не подтвердил намерение ввести санкции против России 8 августа

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт не подтвердил и не опроверг намерение администрации США ввести санкции против России 8 августа. Об этом передает ТАСС.
«Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на эту тему», — заявил он во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что отводит 50 дней на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100%-ные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован прогрессом в урегулировании, поэтому сокращает срок до 10 дней. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что Россия и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с заявлением американского лидера и принял его к сведению.
Накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита. -0-