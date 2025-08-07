Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Гончаренко назвал ТЦК ручным гестапо Зеленского

Украинские военкоматы насильно удерживают граждан без объяснения причин.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* назвал украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «ручным гестапо» Владимира Зеленского.

Он прокомментировал инцидент в Черкасском военкомате, где, по его словам, удерживают и избивают семерых мужчин. Гончаренко рассказал, что один из украинцев пришёл добровольно в военкомат для обновления своих военно-учётных данных, но его схватили и принудительно отправили на военно-врачебную комиссию в ускоренном режиме.

Депутат отметил, что в настоящее время без объяснений удерживают ещё шестерых мужчин.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК на Украине могут начать носить нагрудные видеокамеры. Данная мера направлена на повышение прозрачности работы ТЦК.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.