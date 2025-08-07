Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* назвал украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «ручным гестапо» Владимира Зеленского.
Он прокомментировал инцидент в Черкасском военкомате, где, по его словам, удерживают и избивают семерых мужчин. Гончаренко рассказал, что один из украинцев пришёл добровольно в военкомат для обновления своих военно-учётных данных, но его схватили и принудительно отправили на военно-врачебную комиссию в ускоренном режиме.
Депутат отметил, что в настоящее время без объяснений удерживают ещё шестерых мужчин.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК на Украине могут начать носить нагрудные видеокамеры. Данная мера направлена на повышение прозрачности работы ТЦК.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.