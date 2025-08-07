Депутат Рады Гончаренко назвал ТЦК ручным гестапо Зеленского

Он прокомментировал инцидент в Черкасском военкомате, где, по его словам, удерживают и избивают семерых мужчин. Гончаренко рассказал, что один из украинцев пришёл добровольно в военкомат для обновления своих военно-учётных данных, но его схватили и принудительно отправили на военно-врачебную комиссию в ускоренном режиме.