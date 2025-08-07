США готовятся разместить мигрантов в самой большой тюрьме строгого режима

Эта тюрьма, расположенная на территории бывшей плантации, занимает площадь около 73 квадратных километров и считается самым большим объектом максимального уровня безопасности в стране. Уникальное расположение — между рекой Миссисипи и болотистыми территориями — делает побег практически невозможным, за что учреждение получило мрачное прозвище «Алькатрас Юга».