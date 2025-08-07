США готовятся разместить мигрантов в самой большой тюрьме строгого режима

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность размещения задержанных мигрантов в крупнейшей американской тюрьме строгого режима, печально известной случаями жестокого обращения с заключенными. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Планируется, что исправительное учреждение в Луизиане предоставит 450 мест для содержания мигрантов. Официальное объявление о новом подходе к миграционной политике ожидается в начале следующего месяца.
Эта тюрьма, расположенная на территории бывшей плантации, занимает площадь около 73 квадратных километров и считается самым большим объектом максимального уровня безопасности в стране. Уникальное расположение — между рекой Миссисипи и болотистыми территориями — делает побег практически невозможным, за что учреждение получило мрачное прозвище «Алькатрас Юга».
Читайте также: Разгадана стратегия Трампа: притворяется безумцем.