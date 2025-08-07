Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский: ВСУ не учли дерзость действий ВС России в операции «Поток»

По словам Сырского, командование знало о возможности использования ВС РФ газотранспортной инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что в ходе российской операции «Поток» весной украинская армия не до конца просчитала возможные действия противника. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, несмотря на имеющуюся информацию о потенциальном использовании газопровода для наступления, ВСУ не смогли должным образом проконтролировать участки, откуда могли появиться российские подразделения.

Он отметил, что отдельные просчёты и недооценка решительности российской стороны сыграли свою роль. В результате наступательные действия ВС РФ осложнили украинским силам организацию отступления с занятых позиций в районе Суджи Курской области.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бойцы штурмовых подразделений ВС РФ эффективно используют трубы во время операций без роботов, но это уникальный вариант.