Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что в ходе российской операции «Поток» весной украинская армия не до конца просчитала возможные действия противника. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, несмотря на имеющуюся информацию о потенциальном использовании газопровода для наступления, ВСУ не смогли должным образом проконтролировать участки, откуда могли появиться российские подразделения.
Он отметил, что отдельные просчёты и недооценка решительности российской стороны сыграли свою роль. В результате наступательные действия ВС РФ осложнили украинским силам организацию отступления с занятых позиций в районе Суджи Курской области.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бойцы штурмовых подразделений ВС РФ эффективно используют трубы во время операций без роботов, но это уникальный вариант.