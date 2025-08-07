Трамп заявил, что введение санкций против России 8 августа не предопределено

В беседе с прессой Дональд Трамп опроверг информацию о том, что требует обязательных контактов между руководством России и Украины в качестве предварительного условия для переговоров с Путиным. Он отметил, что не считает необходимым встречу между Путиным и Зеленским до возможных переговоров на высшем уровне между США и Россией.