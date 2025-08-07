Трамп заявил, что введение санкций против России 8 августа не предопределено

Трамп попытался возложить ответственность за переговоры на Россию.
Введение антироссийских санкций 8 августа не предопределено. Все будет зависеть от руководства России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Это будет зависеть от него [президента России]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о сохранении ультиматума в отношении России. Трансляцию вел Fox News.
В беседе с прессой Дональд Трамп опроверг информацию о том, что требует обязательных контактов между руководством России и Украины в качестве предварительного условия для переговоров с Путиным. Он отметил, что не считает необходимым встречу между Путиным и Зеленским до возможных переговоров на высшем уровне между США и Россией.