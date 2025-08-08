Трамп не настаивает на встрече Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным лишь после его встречи с Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире Fox News. По его словам, переговоры с российским лидером не зависят от диалога между РФ и Украиной.