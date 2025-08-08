Ричмонд
Трамп не настаивает на встрече Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным лишь после его встречи с Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире Fox News. По его словам, переговоры с российским лидером не зависят от диалога между РФ и Украиной.

Источник: Reuters

«Нет, он не должен. Нет», — сказал Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста, нужно ли Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы добиться встречи с Дональдом Трампом.

Ранее ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что встреча президентов России и США не была согласована. Более того, американская сторона выдвигает условие: Дональд Трамп согласится встретиться с Владимиром Путиным, если тот проведет переговоры с Владимиром Зеленским. В Госдепе не подтвердили эту информацию.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается на следующей неделе. Место будет обнародовано позже. ABC News со ссылкой на неназванного представителя Белого дома утверждал, что встреча еще не согласована.

