Трамп заявил, что встреча Путина с Зеленским не обязательна для переговоров с США

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в Овальном кабинете Белого дома подчеркнул, что его очные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным не зависят от возможной встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в Овальном кабинете Белого дома подчеркнул, что его очные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным не зависят от возможной встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым проведение диалога между Путиным и Зеленским перед переговорами с Россией, Трамп однозначно ответил отрицательно.

По его словам, для начала прямых контактов между США и Россией встреча между двумя президентами — не обязательное условие.

Также ранее в Госдепартаменте США не ответили на вопрос журналистки, требует ли глава Белого дома Дональда Трамп от президента России Владимира Путина встречи с Владимиром Зеленским и выставляет ли это в качестве условия своей встречи с российским лидером.

