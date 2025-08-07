Трамп заявил, что встреча Путина с Зеленским не обязательна для переговоров с США

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в Овальном кабинете Белого дома подчеркнул, что его очные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным не зависят от возможной встречи Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос, считает ли он необходимым проведение диалога между Путиным и Зеленским перед переговорами с Россией, Трамп однозначно ответил отрицательно.