Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: дальнейшие действия США по 10-дневному ультиматуму зависят от Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что действие ультиматума на урегулирование конфликта на Украине за 10 дней зависит от президента России Владимира Путина. Срок истекает 8 августа.

Источник: Reuters

«Это будет зависеть от него (Владимира Путина — “Ъ”). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован», — сказал он.

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по миру на Украине составит 10−12 дней. Ранее объявленный срок составлял 50 дней. По словам президента США, если мира на Украине не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

6 августа в Москве прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Российская и американская стороны позитивно оценили итоги встречи.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше