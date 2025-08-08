Трамп: дальнейшие действия США по 10-дневному ультиматуму зависят от Путина

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по миру на Украине составит 10−12 дней. Ранее объявленный срок составлял 50 дней. По словам президента США, если мира на Украине не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.