Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции против России в зависимости от дальнейших действий Москвы. Американский лидер отметил, что окончательное решение будет приниматься с учетом позиции российского руководства.
Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп подчеркнул, что не намерен долго ждать и администрация готова оперативно реагировать на развитие событий.
Напомним, что в Госдепартаменте США не ответили на вопрос журналистки, требует ли глава Белого дома Дональда Трамп от президента России Владимира Путина встречи с Владимиром Зеленским и выставляет ли это в качестве условия своей встречи с российским лидером.
Ранее сообщалось, что США выразили обеспокоенность из-за торговли Индии с Россией.