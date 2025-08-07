Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против РФ

Напомним, что в Госдепартаменте США не ответили на вопрос журналистки, требует ли глава Белого дома Дональда Трамп от президента России Владимира Путина встречи с Владимиром Зеленским и выставляет ли это в качестве условия своей встречи с российским лидером.