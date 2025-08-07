В результате падения грузовика в овраг на юге Филиппин погибли девять человек, 15 пострадали

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести после того, как грузовой автомобиль с 24 людьми съехал в овраг в провинции Султан-Кударат на юге Филиппин. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию местной полиции.
Авария произошла накануне во время того, как транспортное средство совершало спуск по шоссе в городе Лебак.
По предварительным данным, у самосвала отказали тормоза, в результате чего он врезался в бетонные обломки, оставшиеся после строительства дороги, а затем упал в овраг глубиной 6 м.
Спасатели доставили пострадавших пассажиров в местную больницу, где гибель восьми человек была констатирована по прибытии, а еще один скончался несколько часов спустя.
В сельской местности Филиппин самосвалы — распространенный вид транспорта для перевозки пассажиров.