В результате падения грузовика в овраг на юге Филиппин погибли девять человек, 15 пострадали

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести после того, как грузовой автомобиль с 24 людьми съехал в овраг в провинции Султан-Кударат на юге Филиппин. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию местной полиции.