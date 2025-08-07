Главком ВСУ признал неготовность к операции «Поток» ВС РФ в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал просчеты украинской армии при отражении нестандартной операции российских войск весной 2025 года. В интервью телеканалу ТСН он заявил, что украинское командование располагало данными о возможном использовании российскими войсками газопроводов, но не ожидало «такой дерзости» при штурме Суджи в Курской области.