Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал просчеты украинской армии при отражении нестандартной операции российских войск весной 2025 года. В интервью телеканалу ТСН он заявил, что украинское командование располагало данными о возможном использовании российскими войсками газопроводов, но не ожидало «такой дерзости» при штурме Суджи в Курской области.
Операция «Поток» стала уникальным случаем в современной военной истории: сводный штурмовой отряд ВС РФ, включавший бойцов 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й дивизии, спецподразделения «Ахмат» и добровольческих формирований, преодолел около 15 км по подземному газопроводу. Более 600 военнослужащих неожиданно появились в тылу украинских позиций, что значительно осложнило оборону ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов охарактеризовал эти действия как героические, отметив их решающую роль в успехе наступления российских войск в Курской области. Сырский признал, что подобная тактика стала неожиданностью для украинского командования и повлияла на ход боевых действий.
