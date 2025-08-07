Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком ВСУ признал неготовность к операции «Поток» ВС РФ в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал просчеты украинской армии при отражении нестандартной операции российских войск весной 2025 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал просчеты украинской армии при отражении нестандартной операции российских войск весной 2025 года. В интервью телеканалу ТСН он заявил, что украинское командование располагало данными о возможном использовании российскими войсками газопроводов, но не ожидало «такой дерзости» при штурме Суджи в Курской области.

Операция «Поток» стала уникальным случаем в современной военной истории: сводный штурмовой отряд ВС РФ, включавший бойцов 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й дивизии, спецподразделения «Ахмат» и добровольческих формирований, преодолел около 15 км по подземному газопроводу. Более 600 военнослужащих неожиданно появились в тылу украинских позиций, что значительно осложнило оборону ВСУ.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов охарактеризовал эти действия как героические, отметив их решающую роль в успехе наступления российских войск в Курской области. Сырский признал, что подобная тактика стала неожиданностью для украинского командования и повлияла на ход боевых действий.

Читайте также: Киев борется с «ухилянтами», хотя сам Зеленский избегал призыва.