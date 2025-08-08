Трамп: Дальнейшие действия США в отношении Москвы будут зависеть от Путина

«Это будет зависеть от него (Путина). Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него», — подчеркнул Трамп, добавив, что он «очень огорчён» позицией российского руководства.
Ранее Трамп высказал мнение, что Владимиру Путину не следует проводить встречу с Владимиром Зеленским перед переговорами с ним. Напомним, по информации из Кремля, Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина с главой Белого дома в скором времени. Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе.