Трамп: Дальнейшие действия США в отношении Москвы будут зависеть от Путина

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что будущие решения Вашингтона по отношению к Москве будут определяться действиями российского лидера Владимира Путина. В ходе пресс-конференции в Белом доме американский лидер подчеркнул, что крайний срок для достижения соглашений между Россией и Украиной истекает 8 августа. После этой даты США могут ввести полные торговые пошлины в размере 100% против РФ и её союзников.

Источник: Life.ru

«Это будет зависеть от него (Путина). Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него», — подчеркнул Трамп, добавив, что он «очень огорчён» позицией российского руководства.

Ранее Трамп высказал мнение, что Владимиру Путину не следует проводить встречу с Владимиром Зеленским перед переговорами с ним. Напомним, по информации из Кремля, Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина с главой Белого дома в скором времени. Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

