Израиль пропустил в Газу в четыре раза меньше гуманитарных грузов

По данным портала Euractiv, ссылающегося на внутренний документ Еврокомиссии, объем гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа через Израиль, оказался в четыре раза меньше заявленного ранее.
Согласно договорённостям, достигнутым между ЕС и Израилем в июле, планировалось, что ежедневно будет проходить около 160 грузовиков с гуманитарными грузами, что за пять дней должно было составить 800 поставок.
Однако, как уточняет издание со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, на практике за тот же период через границу прошло лишь 188 грузовиков. Таким образом, фактические поставки гуманитарной помощи значительно отстают от согласованных объёмов.
Между тем стало известно, что израильские власти готовятся «одобрить планы перехода» к полной оккупации сектора Газа.