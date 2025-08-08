Новости СВО. ВС РФ рвутся к Красному Лиману, ВСУ в ловушке у Константиновки, США предлагают мир без победы, место встречи Путина и Трампа, 8 августа

Он включает в себя прекращение огня до подписания мирного соглашения, но не отказ западных стран от поставок вооружения Киеву. Нет гарантий и по невступлению Украины в НАТО. Касательно территориальных приобретений России также есть пункт. Возможно их фактическое признание, но вопрос будет отложен на срок до 99 лет. Кроме того, с Москвы снимаются большинство санкций.