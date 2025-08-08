Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнение установленного им срока для урегулирования конфликта на Украине будет зависеть от действий президента России Владимира Путина.
«Это зависит от него», — отметил Трамп в четверг, отвечая на вопрос о сохранении дедлайна для России, который истекает в пятницу.
«Посмотрим, что он решит», — добавил американский лидер.
Также Трамп заявил, что встреча Путина с Зеленским не обязательна для переговоров с США.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше