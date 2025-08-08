Ричмонд
Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнение установленного им срока для урегулирования конфликта на Украине будет зависеть от действий президента России Владимира Путина.

«Это зависит от него», — отметил Трамп в четверг, отвечая на вопрос о сохранении дедлайна для России, который истекает в пятницу.

«Посмотрим, что он решит», — добавил американский лидер.

Также Трамп заявил, что встреча Путина с Зеленским не обязательна для переговоров с США.

