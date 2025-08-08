Трамп заявил, что не требует от Путина встречи с Зеленским

Тем не менее, Трамп отметил, что Путин и Зеленский хотели бы встретиться с ним лично. Он заверил, что сделает всё возможное для прекращения конфликта и для урегулирования ситуации. Также он высказался за ускорение процесса переговоров, отметив, что не одобряет затягивание времени.