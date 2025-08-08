Трамп заявил, что не требует от Путина встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведение личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным не зависит от его встречи с Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, подчеркнув, что эти два события не связаны между собой.
На вопрос о том, считает ли он, что Путин должен встретиться с Зеленским для организации очных переговоров между Россией и США, Трамп ответил отрицательно.
Тем не менее, Трамп отметил, что Путин и Зеленский хотели бы встретиться с ним лично. Он заверил, что сделает всё возможное для прекращения конфликта и для урегулирования ситуации. Также он высказался за ускорение процесса переговоров, отметив, что не одобряет затягивание времени.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров России и США. По его словам, следующая неделя обозначена в качестве ориентира для ее проведения.