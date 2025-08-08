Ричмонд
Агент СБУ Кучер перед покушением вёл слежку за генералом ВКС РФ

Агент СБУ Виктор Кучер был приговорён к 20 годам лишения свободы за подготовку покушения на командующего дальней авиацией ВКС России. Согласно данным ТАСС, Кучер собирал информацию о генерале через интернет, отслеживал его передвижения и даже вёл видеонаблюдение.

Источник: Life.ru

В частности, он искал в Google Chrome открытые данные о личности военного, его служебном автомобиле и возможном посещении благотворительного концерта в Кремлёвском дворце в декабре 2023 года. В ноябре того же года Кучер лично следил за генералом, фиксируя его действия на видео.

На суде подсудимый вину не признал. По данным следствия, он отчитывался о каждом шаге своему куратору.

Ранее сотрудники правоохранительных органов России задержали двух граждан страны в возрасте 33 и 29 лет, а также 27-летнего выходца из Средней Азии. Все они подозреваются в намерении поджечь объекты транспорта и связи в Краснодарском крае. В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статье о терроризме.