Агент СБУ Кучер перед покушением вёл слежку за генералом ВКС РФ

Ранее сотрудники правоохранительных органов России задержали двух граждан страны в возрасте 33 и 29 лет, а также 27-летнего выходца из Средней Азии. Все они подозреваются в намерении поджечь объекты транспорта и связи в Краснодарском крае. В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статье о терроризме.