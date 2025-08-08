Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия дала адекватный ответ на нападение Грузии на Южную Осетию

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия оказалась единственной страной, которая дала своевременный и адекватный ответ на вероломное нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по случаю очередной годовщины августовских событий 2008 года на Кавказе.

Источник: © РИА Новости

«В ситуации, когда международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора, Россия оказалась единственной страной, давшей своевременный и адекватный ответ на это вероломное нападение. Москва сначала провела операцию по принуждению Грузии к миру, а позднее — признала Южную Осетию и Абхазию в качестве суверенных независимых государств», — говорится в комментарии Захаровой.

Она напомнила, что вооруженное нападение на Южную Осетию совершили в нарушение всех международных договоренностей.

«В ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим Михаила Саакашвили в нарушение всех международных договоренностей об урегулировании грузино-югоосетинского конфликта совершил вооруженное нападение на Южную Осетию. Одновременно был предпринят штурм мест расположения российских миротворцев из состава Смешанных сил по поддержанию мира. Преднамеренный характер грузинской агрессии, приведшей к многочисленным жертвам среди мирных югоосетин и российских граждан, был позднее официально подтвержден, в частности, в докладе Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе, действовавшей под эгидой Европейского союза во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини», — подчеркнула Захарова.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше