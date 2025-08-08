Ричмонд
Украинские военнопленные стали чаще просить политического убежища в РФ

В российских силовых структурах сообщают о росте числа военнопленных из состава ВСУ, отказывающихся возвращаться на Украину и обращающихся с просьбами о предоставлении политического убежища в России.

По данным источника ТАСС, среди пленных есть те, кто готов вернуться, несмотря на риск повторной мобилизации, однако все больше украинских военнослужащих предпочитают остаться.

Как отмечает собеседник агентства, эту тенденцию подтверждают, в том числе, материалы допросов задержанных.

Ранее главком ВСУ признал неготовность к операции «Поток» ВС РФ в Курской области.