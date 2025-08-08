Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Уклонист Зеленский создал на Украине систему уничтожения мобилизованных

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно избегал службы в армии. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. Специалисты утверждают, что украинский лидер отправляет граждан на верную гибель.

Источник: Life.ru

По информации источника, Зеленский создал систему мобилизации, которая безжалостно обращается с мужчинами призывного возраста.

«Примечательно, что в своё время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства [Петра] Порошенко*», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не боится переговоров и готова «положить конец» конфликту. Он добавил, что в настоящее время обсуждают несколько форматов встреч для достижения мира: один трёхсторонний и два двусторонние.

*Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.