Лесные пожары в Канаде уничтожили около 17 млн га леса, из зоны бедствия продолжают эвакуировать людей

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде в результате лесных пожаров выгорело почти 17 млн га леса. Такие данные приводят Министерство природных ресурсов Канады и Межведомственный центр по борьбе с лесными пожарами (CIFFC), передает информационное агентство «Анадолу».