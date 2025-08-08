Лесные пожары в Канаде уничтожили около 17 млн га леса, из зоны бедствия продолжают эвакуировать людей

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде в результате лесных пожаров выгорело почти 17 млн га леса. Такие данные приводят Министерство природных ресурсов Канады и Межведомственный центр по борьбе с лесными пожарами (CIFFC), передает информационное агентство «Анадолу».
По данным ведомств, на территории Канады в настоящее время бушует около 740 лесных пожаров.
Пожары охватили главным образом провинции Британская Колумбия, Саскачеван, Альберта, Онтарио и Северо-Западные территории.
Только в провинции Манитоба из-за лесных пожаров эвакуировались по меньшей мере 15 тыс. человек.
В связи с пожарами объявлен опасный для здоровья уровень загрязнения воздуха. Предупреждения о качестве воздуха были объявлены в 11 штатах.
Как отмечает The Globe and Mail, этот сезон лесных пожаров обещает стать одним из самых масштабных в истории Канады по площади выгоревших массивов, уступив только сезону 2023 года. -0-