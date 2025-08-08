Ричмонд
Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты руководства России с Зеленским

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, должен ли Путин, по его мнению, встретиться с Зеленским, чтобы могли состояться очные переговоры российского и американского руководителей.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не обуславливает очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным его встречей с Владимиром Зеленским. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, должен ли Путин, по его мнению, встретиться с Зеленским, чтобы могли состояться очные переговоры российского и американского руководителей. «Нет, он не должен, нет», — заявил Трамп, имея в виду Владимира Путина.

«Они хотят встретиться со мной», — добавил Трамп, пообещав, что «сделает все возможное» для прекращения конфликта. -0-

