Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты руководства России с Зеленским

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не обуславливает очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным его встречей с Владимиром Зеленским. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, должен ли Путин, по его мнению, встретиться с Зеленским, чтобы могли состояться очные переговоры российского и американского руководителей. «Нет, он не должен, нет», — заявил Трамп, имея в виду Владимира Путина.
«Они хотят встретиться со мной», — добавил Трамп, пообещав, что «сделает все возможное» для прекращения конфликта. -0-