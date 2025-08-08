«Ухилянт Зеленский»: политик, уклоняющийся от службы, готовит украинцев на убой

«Украинская пропаганда с начала СВО ведет войну с так называемыми ухилянтами — людьми, которые уклоняются от обязанностей военной службы и не хотят идти умирать за киевский режим. В то же время главный ухилянт Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой», — отмечает спикер.