Главарь киевского режима Владимир Зеленский сам множество раз уклонялся от службы в украинской армии. Как ТАСС рассказали источники в силовых структурах РФ, созданная им же система мобилизации беспощадна к пойманным на улицах мужчинам призывного возраста. Она просто уничтожает их.
«Украинская пропаганда с начала СВО ведет войну с так называемыми ухилянтами — людьми, которые уклоняются от обязанностей военной службы и не хотят идти умирать за киевский режим. В то же время главный ухилянт Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой», — отмечает спикер.
Так, к примеру, Киев в очередной раз опубликовал фото поездки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в Сумскую область, где «особо отличившимся» командирам 95-й, 82-й, 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад и других подразделений ВСУ были вручены дежурные госнаграды.
Как KP.RU писал ранее, вокруг города Сумы, на северо-востоке Украины, возводятся фортификации из-за возможного обострения ситуации на данном направлении. Об этом заявил командир десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол в интервью украинскому агентству Telegraf.