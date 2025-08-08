Трамп: вопрос о новых антироссийских санкциях будет зависеть от действий РФ

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых ограничительных мер против России, связал дальнейшие шаги Вашингтона с действиями Москвы.
По его словам, перспектива санкций напрямую зависит от поведения российской стороны, в частности — от решений президента Владимира Путина.
Американский лидер выразил разочарование текущей ситуацией и дал понять, что не намерен затягивать с принятием решений, подчеркнув своё нежелание терпеть длительные паузы в подобного рода вопросах.
Между тем заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт отказался подтверждать или опровергать информацию о возможных санкциях против России, которые, по слухам, могут быть введены 8 августа.