США ввели пошлины на золотые слитки

Особенную значимость это решение приобретает в свете того, что именно килограммовые слитки являются основной формой торговли на крупнейшей в мире фьючерсной бирже золота Comex. Швейцария, будучи ключевым экспортером золота в США, может столкнуться с серьезными экономическими последствиями.