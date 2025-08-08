США ввели пошлины на золотые слитки

США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом 1 кг, что может серьезно ударить по Швейцарии — мировому лидеру в переработке драгоценного металла.
Согласно данным Financial Times, новые тарифные меры, введенные Службой таможенного и пограничного контроля США 31 июля, распространяются на слитки стандартных весовых категорий (1 кг и 100 унций), которые теперь подпадают под новый таможенный код.
Особенную значимость это решение приобретает в свете того, что именно килограммовые слитки являются основной формой торговли на крупнейшей в мире фьючерсной бирже золота Comex. Швейцария, будучи ключевым экспортером золота в США, может столкнуться с серьезными экономическими последствиями.
Ранее сообщалось, что США опасаются вводить санкции против КНР.