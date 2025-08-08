Трамп заявил, что Путину не надо видеться с Зеленским перед встречей с ним

Госдепартамент США не стал подтверждать информацию о том, что Дональд Трамп якобы обозначил условием проведения саммита с Владимиром Путиным его готовность к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил первый заместитель официального представителя ведомства Томми Пиготт.