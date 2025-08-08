Трамп заявил, что Путину не надо видеться с Зеленским перед встречей с ним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что российскому коллеге Владимиру Путину не нужно встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским для встречи с ним.
— Нет, он не должен, нет, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По его словам, и Путин, и Зеленский хотят встретиться с ним. Также американский лидер пообещал сделать все возможное для прекращения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
Госдепартамент США не стал подтверждать информацию о том, что Дональд Трамп якобы обозначил условием проведения саммита с Владимиром Путиным его готовность к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил первый заместитель официального представителя ведомства Томми Пиготт.
7 августа помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин встретится с американским коллегой в ближайшие дни. Он уточнил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место проведения встречи. По его словам, со стороны Соединенных Штатов поступило предложение, которое Россия считает приемлемым.