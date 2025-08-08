Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в 2008 году осталась единственной страной, оперативно и решительно отреагировавшей на агрессию Грузии против Южной Осетии. В своем комментарии по случаю годовщины тех событий она подчеркнула, что международное сообщество тогда фактически устранилось от противодействия грузинской атаке.
По словам Захаровой, в ночь на 8 августа 2008 года режим Михаила Саакашвили нарушил международные договоренности, начав вооруженное наступление на Южную Осетию и атаковав российских миротворцев. Эти действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и были признаны преднамеренными в докладе международной комиссии ЕС под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини.
Россия сначала провела операцию по принуждению Грузии к миру, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, став единственным государством, принявшим такие меры в ответ на агрессию.
