Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: только Россия защитила Южную Осетию от грузинской агрессии в 2008 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в 2008 году осталась единственной страной, оперативно и решительно отреагировавшей на агрессию Грузии против Южной Осетии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в 2008 году осталась единственной страной, оперативно и решительно отреагировавшей на агрессию Грузии против Южной Осетии. В своем комментарии по случаю годовщины тех событий она подчеркнула, что международное сообщество тогда фактически устранилось от противодействия грузинской атаке.

По словам Захаровой, в ночь на 8 августа 2008 года режим Михаила Саакашвили нарушил международные договоренности, начав вооруженное наступление на Южную Осетию и атаковав российских миротворцев. Эти действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и были признаны преднамеренными в докладе международной комиссии ЕС под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини.

Россия сначала провела операцию по принуждению Грузии к миру, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, став единственным государством, принявшим такие меры в ответ на агрессию.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала «чудовищной историей» отказ Киева принять тысячу пленных ВСУ.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше