МИД РФ: только Россия защитила Южную Осетию от грузинской агрессии в 2008 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в 2008 году осталась единственной страной, оперативно и решительно отреагировавшей на агрессию Грузии против Южной Осетии. В своем комментарии по случаю годовщины тех событий она подчеркнула, что международное сообщество тогда фактически устранилось от противодействия грузинской атаке.