Минздрав Газы: число жертв израильской агрессии в секторе превысило 61 тыс. человек

В опубликованном заявлении ведомства указано, что за прошедшие 24 часа в больницы Газы поступили 100 погибших и 603 раненых в результате продолжающихся нападений Израиля.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв израильских атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года увеличилось на 100 за последние сутки и достигло 61 258 человек, сообщает информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на Минздрав Газы.

В опубликованном заявлении ведомства указано, что за прошедшие 24 часа в больницы Газы поступили 100 погибших и 603 раненых в результате продолжающихся нападений Израиля.

С момента возобновления израильских ударов после нарушения перемирия, достигнутого 19 января, а именно с 18 марта, погибли 9752 палестинца, еще 40 004 получили ранения, уточняет Минздрав.

Общее число раненых с начала военной кампании 7 октября 2023 года достигло 152 045 человек. Под завалами разрушенных зданий по-прежнему находятся тысячи тел, отмечается в заявлении.

С 27 мая в секторе Газа на так называемых пунктах раздачи гуманитарной помощи, созданных под руководством Израиля и США, происходят систематические атаки на палестинцев. В результате этих нападений погибли 1706 человек, еще 12 030 получили ранения.

В условиях голода, искусственно созданного Израилем, за последние сутки от истощения скончались еще 7 палестинцев. Общее число погибших от голода достигло 197 человек, среди них 96 детей. -0-