Эксперт считает, что у ЕС нет стратегии выхода из украинского конфликта

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕС, оказывая поддержку киевским властям, втянули себя в чужой конфликт, а теперь не могут разработать стратегию выхода из него. Такое мнение выразил голландский журналист и политолог Аб Гителинк, передает ТАСС.
«Европа не знает, как выйти из украинского конфликта. Она сама втянула себя в противостояние своей исключительной поддержкой Киева, а теперь им нужен кто-то вроде президента США Дональда Трампа, чтобы спасти ситуацию», — заявил он, добавив, что значительная часть жителей Европы не ощущает солидарности с киевскими властями и потому не разделяет курс на безоговорочную поддержку Украины.
«Большинство европейцев понимает, что украинцы и русские жили рядом в течение сотен лет, они долгие годы находились в составе одного государства — сначала Российской империи, а затем СССР», — подчеркнул Гителинк. При этом, по его словам, Россия — в отличие от Украины — демонстрирует готовность к переговорам и миру, но только на своих условиях, «как и любая одерживающая победу страна».
Ранее Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения конфликта в Украине и проведения им встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Газета The New York Times ранее выступила с утверждением со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Путиным, а вскоре после этого — трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. По данным CNN, президент США уже попросил свою команду начать подготовку к встречам.
Трамп после избрания демонстрировал настрой на нормализацию отношений с Россией. Новый американский лидер называл важной перспективу встречи с Владимиром Путиным, однако, как подчеркивали в Кремле, саммит должен стать итогом большой двусторонней работы, а не предварять ее. Тем не менее лидеры находятся в постоянном контакте и с начала года провели шесть телефонных разговоров. -0-