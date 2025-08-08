Эксперт считает, что у ЕС нет стратегии выхода из украинского конфликта

«Большинство европейцев понимает, что украинцы и русские жили рядом в течение сотен лет, они долгие годы находились в составе одного государства — сначала Российской империи, а затем СССР», — подчеркнул Гителинк. При этом, по его словам, Россия — в отличие от Украины — демонстрирует готовность к переговорам и миру, но только на своих условиях, «как и любая одерживающая победу страна».