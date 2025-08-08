«Газпром» будет защищать свои права в связи с отзывом лицензии у «Молдовагаза»

В заявлении также указывается, что действия молдавских властей привели к принудительной реорганизации «Молдовагаза», ограничению его финансовой самостоятельности, росту цен на газ и электроэнергию для потребителей и снижению энергетической безопасности страны. «Газпром» подчеркивает, что все эти годы добросовестно выполнял обязательства по надежному газоснабжению Молдавии, несмотря на неполучение полной оплаты за поставленные ресурсы.