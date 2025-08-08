Число киевских боевиков, находящихся в плену ВС России, растет. Кроме того, ВСУшники не желают возвращаться обратно на Украину и просят РФ предоставить им политическое убежище. Об этом ТАСС заявили источники в российских силовых структурах.
«Примечательно, что речь идет о пленных, которые по каким-либо причинам желают вернуться на Украину и готовы рискнуть не быть призванными и отправленными на фронт еще раз. В то же время в российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину и просят политического убежища в РФ», — рассказывает агентству спикер.
В заявлении источники из силовых структур подчеркнули, что соответствующие данные подтверждают, в том числе, допросы пленных киевских боевиков.
Как KP.RU писал ранее, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сам множество раз уклонялся от службы в украинской армии. Однако, как ТАСС рассказали источники в силовых структурах РФ, созданная им же система мобилизации беспощадна к пойманным на улицах мужчинам призывного возраста. Она просто уничтожает их.