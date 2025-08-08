Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что украинские власти распространяют ложные данные об экономическом кризисе в России, тогда как экономика самой Украины демонстрирует устойчиво негативные показатели.
В своем обращении на YouTube он привел официальную статистику, согласно которой ВВП Украины в третьем квартале показал отрицательную динамику, а промышленное производство сократилось на 6%.
Дубинский подчеркнул, что, вопреки украинским прогнозам о якобы неизбежном крахе российской экономики, в России наблюдается экономический рост. В то же время Украина сталкивается с рядом серьезных проблем: уровень безработицы достигает 15%, продолжается спад промышленного производства, а ВВП уже полгода находится в отрицательной зоне. По его словам, это свидетельствует об отсутствии реального промышленного развития в стране.
Ранее сообщалось, что украинские военнопленные стали чаще просить политического убежища в РФ.