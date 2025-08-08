Сырский: ВСУ не учли дерзость ВС РФ в операции Поток в Курской области

«Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий», — сказал Сырский.