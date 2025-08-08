РФ поднимет в СБ вопрос о попытках отстранения главы Республики Сербской

Россия планирует на ближайшем открытом заседании Совета Безопасности ООН по Боснии и Герцеговине поднять вопрос о попытках отстранить от власти президента Республики Сербской Милорада Додика.
Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, ситуация с судебным преследованием Додика создаёт угрозу стабильности в стране. Он напомнил, что ранее по запросу России уже проводились закрытые консультации, на которых обсуждалось давление на лидера Республики Сербской, а также на главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул.
Полянский назвал эти консультации превентивной мерой, призванной заранее информировать членов Совбеза о проблемной ситуации и предупредить возможное обострение.
При этом в опубликованной на август программе заседаний СБ ООН встречи по БиГ пока не значатся.
Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН рассмотрит в закрытом формате ситуацию с преследованиями президента Республики Сербской Милорада Додика и главы Гагаузии Евгении Гуцул.