РФ поднимет в СБ вопрос о попытках отстранения главы Республики Сербской

Полянский отметил, что ситуация с судебным преследованием Додика создаёт угрозу стабильности в стране.

Источник: Аргументы и факты

Россия планирует на ближайшем открытом заседании Совета Безопасности ООН по Боснии и Герцеговине поднять вопрос о попытках отстранить от власти президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, ситуация с судебным преследованием Додика создаёт угрозу стабильности в стране. Он напомнил, что ранее по запросу России уже проводились закрытые консультации, на которых обсуждалось давление на лидера Республики Сербской, а также на главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул.

Полянский назвал эти консультации превентивной мерой, призванной заранее информировать членов Совбеза о проблемной ситуации и предупредить возможное обострение.

При этом в опубликованной на август программе заседаний СБ ООН встречи по БиГ пока не значатся.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН рассмотрит в закрытом формате ситуацию с преследованиями президента Республики Сербской Милорада Додика и главы Гагаузии Евгении Гуцул.

