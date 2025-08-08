ГД: встреча Путина и Трампа в первую очередь повлияет на сотрудничество США и России

Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил возможность межпарламентского сотрудничества с американской стороной в случае успешных переговоров. Он отметил, что Россия готова принять американских конгрессменов для обсуждения актуальных вопросов. По словам парламентария, встреча Путина и Трампа может стать важной площадкой для обсуждения не только украинской темы, но и других направлений сотрудничества.