Количество украинских пленных, которые хотят получить политическое убежище в РФ, увеличивается. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
— В российском плену растет число бойцов ВСУ, которые не хотят возвращаться на Родину и просят политического убежища в России. Это подтверждают, в том числе, их допросы, — рассказал собеседник агентства.
Украинский журналист Дмитрий Гордон* умолчал о подлости своих кураторов, которые не желают забирать пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом 7 августа высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она заявила, что Киев предал своих военных, не желая видеть их «ни живыми, ни мертвыми».
6 августа помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Украина отказалась от одной тысячи пленных военных в рамках обменов с РФ, из-за чего второй этап данного процесса шел тяжело, а третий пока так и не начался.
*Признан в России иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов.