Украинский журналист Дмитрий Гордон* умолчал о подлости своих кураторов, которые не желают забирать пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом 7 августа высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она заявила, что Киев предал своих военных, не желая видеть их «ни живыми, ни мертвыми».