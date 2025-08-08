Армия Ливана перекрыла проезды в центр Бейрута сторонникам «Хезболлах»

«Армия и жандармы перекрыли выезды из южных пригородов, чтобы не допустить мотоциклетных маршей в сторону центра города и захвата шиитскими активистами площадей возле правительственного дворца Серай, как это уже происходило ранее», — сообщил источник в столичной мэрии агентству ТАСС. По его словам, силовикам дан строгий приказ «решительно пресекать любые нападения на государственную и частную собственность».