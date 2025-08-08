Армия Ливана перекрыла проезды в центр Бейрута сторонникам «Хезболлах»

Механизированные патрули ливанской армии установили блокпосты на южных окраинах Бейрута, чтобы предотвратить перемещение сторонников шиитского движения «Хезболлах» в центральные районы столицы. По информации корреспондента ТАСС, армейские спецподразделения на бронетехнике размещены на кольцевой развязке Тайюни и на старом шоссе в Сайду. Военные посты усилены в районах Айн-Руммана, Бадаро, Фурн-Шеббак и Шиях, где соседствуют шиитские и христианские кварталы.
«Армия и жандармы перекрыли выезды из южных пригородов, чтобы не допустить мотоциклетных маршей в сторону центра города и захвата шиитскими активистами площадей возле правительственного дворца Серай, как это уже происходило ранее», — сообщил источник в столичной мэрии агентству ТАСС. По его словам, силовикам дан строгий приказ «решительно пресекать любые нападения на государственную и частную собственность».
Напряженность в Бейруте возросла после того, как в четверг пять шиитских министров покинули заседание правительства, на котором было принято решение о разоружении всех вооруженных формирований, включая «Хезболлах». Депутаты парламентского блока «Верность сопротивлению» обвинили премьер-министра Навафа Салама в «подчинении американо-израильскому диктату и игнорировании высших национальных интересов».
Президент страны генерал Джозеф Аун отверг эти возражения, заявив, что «все оружие должно быть передано ливанской армии, чтобы навсегда положить конец войнам и кровопролитию на ливанской земле».
Ранее сторонники шиитских движений «Амаль» и «Хезболлах» провели мотоциклетные марши по улицам южных окраин Бейрута и перекрыли шоссе, ведущие к международному аэропорту имени Рафика Харири. Сообщений о столкновениях и беспорядках не поступало.