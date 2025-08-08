Белый дом не решается на санкции против КНР из-за торговых переговоров

По данным издания, на этой неделе Дональд Трамп уже подписал указ о санкциях в отношении Индии, поскольку был недоволен отсутствием прогресса в заключении торгового соглашения с Нью-Дели. В случае с Китаем, другим важным экономическим партнёром Москвы, американский лидер действует более осторожно, опасаясь срыва переговорного процесса.