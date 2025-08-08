Белый дом не решается на санкции против КНР из-за торговых переговоров

Администрация США рассматривает возможность введения вторичных санкций против Китая за его сотрудничество с Россией, однако опасается, что такие меры могут негативно повлиять на текущие торговые переговоры с Пекином.
Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, на этой неделе Дональд Трамп уже подписал указ о санкциях в отношении Индии, поскольку был недоволен отсутствием прогресса в заключении торгового соглашения с Нью-Дели. В случае с Китаем, другим важным экономическим партнёром Москвы, американский лидер действует более осторожно, опасаясь срыва переговорного процесса.
Источники уточнили, что вопрос о введении вторичных ограничений может быть вынесен на рассмотрение уже в пятницу, когда истечёт срок, установленный Трампом.
Ранее пресс-секретарь китайского посольства в Штатах Лю Пэнъюй заявил, что давление США на Китай, с помощью которого они пытаются заставить Пекин отказаться от сотрудничества с Россией, ни к чему не приведет.