Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом не решается на санкции против КНР из-за торговых переговоров

Американский лидер действует более осторожно, опасаясь срыва переговорного процесса.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США рассматривает возможность введения вторичных санкций против Китая за его сотрудничество с Россией, однако опасается, что такие меры могут негативно повлиять на текущие торговые переговоры с Пекином.

Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, на этой неделе Дональд Трамп уже подписал указ о санкциях в отношении Индии, поскольку был недоволен отсутствием прогресса в заключении торгового соглашения с Нью-Дели. В случае с Китаем, другим важным экономическим партнёром Москвы, американский лидер действует более осторожно, опасаясь срыва переговорного процесса.

Источники уточнили, что вопрос о введении вторичных ограничений может быть вынесен на рассмотрение уже в пятницу, когда истечёт срок, установленный Трампом.

Ранее пресс-секретарь китайского посольства в Штатах Лю Пэнъюй заявил, что давление США на Китай, с помощью которого они пытаются заставить Пекин отказаться от сотрудничества с Россией, ни к чему не приведет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше