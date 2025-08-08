МИД сделал заявление накануне годовщины агрессии Тбилиси против Цхинвала

Захарова также подчеркнула, что когда мировое сообщество отказалось от попыток остановить агрессора, именно Россия своевременно и адекватно отреагировала на подобное нападение. Дипломат отметила, что Москва сначала осуществила операцию по принуждению Грузии к миру, а впоследствии признала независимость Южной Осетии и Абхазии как суверенных государств.