МИД сделал заявление накануне годовщины агрессии Тбилиси против Цхинвала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая по случаю годовщины грузинской агрессии против Цхинвала, подчеркнула, что процесс делимитации и последующей демаркации границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией будет содействовать нормализации обстановки в приграничных районах этих территорий.
«Среди первоочередных задач [переговорного процесса] — заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, которое послужит не только надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года, но и отправной точкой для движения к нормализации в треугольнике “Тбилиси — Сухум — Цхинвал”», — пояснили в МИД.
Захарова также подчеркнула, что когда мировое сообщество отказалось от попыток остановить агрессора, именно Россия своевременно и адекватно отреагировала на подобное нападение. Дипломат отметила, что Москва сначала осуществила операцию по принуждению Грузии к миру, а впоследствии признала независимость Южной Осетии и Абхазии как суверенных государств.
Накануне Захарова провела параллель между нынешним молдавским лидером Майей Санду и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Подобное сравнение прозвучало в контексте обнародованного молдавским судом решения по делу руководителя Гагаузии Евгении Гуцул.