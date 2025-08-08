WSJ: Трамп намерен размещать мигрантов в самой большой тюрьме США

Администрация президента Дональда Трампа намерена разместить задержанных мигрантов в крупнейшей в стране тюрьме строгого режима, которая ранее славилась жестоким обращением с заключенными. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Сообщается, что тюрьма штата Луизиана сможет обеспечить около 450 мест для содержания мигрантов. Официальное объявление о планах по использованию этого учреждения ожидается уже в начале следующего месяца.
Эта тюрьма, расположенная на территории бывшей плантации, считается крупнейшим исправительным учреждением строгого режима в США — ее площадь достигает почти 73 квадратных километра.
Окруженная рекой Миссисипи и болотами, она обладает высокой степенью изоляции, что значительно усложняет побеги. Именно за эти особенности ее прозвали «Алькатрасом Юга».
Ранее Трамп заявил, что Европа должна срочно пересмотреть свою миграционную политику. По его словам, если не остановить поток мигрантов, «Европа перестанет быть Европой».