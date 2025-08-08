Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном

«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также добавил, что Соединённые Штаты подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития.
